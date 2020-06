Artikel des Tages Archiv]

Tausendsassa, der

umgangssprachlich, scherzhaft, abwertend: vielseitig begabter, geschickter, tüchtiger, aber oft auch leichtsinniger, unzuverlässiger Mensch, Draufgänger, Teufelskerl

Bei Mörike liest sich's noch ohne Doppel-s: „Sie sind ein Tausendsasa, lieber Mozart!“. Wer dem Ursprung des rätselhaften Substantivs nachspürt, gelangt ins Reich jener Interjektionen, die sich wie hüh!, put, put!, miez, miez! an Tiere richten, wobei „Sasa!“ – wir erkennen es noch in unserem „hop-sasa!“ – ursprünglich (meist) Jagdhunden galt: „Sasa! Gesindel, hier! Komm hier!“, heißt es etwa in Bürgers Ballade „Leonore“. Und auch die ursprünglich getrennt geschriebene Fügung „tausend sasa!“ war eigentlich ein Ausruf der Überraschung, bis sie sich (mit zusätzlichem s) zum heutigen Ausdruck wandelte.

